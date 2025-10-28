清楚にもガーリーにも♡ 男のコから愛されNo.1の「ロングワンピースコーデ」
男のコに愛されるファッションに悩んでるコ、集合！今回は、中村里帆、中川紅葉とともに、メンズから人気な「ロングワンピースコーデ」をご紹介します。ロングワンピは清楚にもガーリーにも見せられる神アイテム♡ ぜひ愛される着こなし方を学んでね。
女みNo.1服はロングワンピース
調査の結果、ロングワンピが圧倒的にメンズから人気ということが発覚！
わかりやすく女性らしさをアピールできて、かつキレイめにも可愛らしくも見せられる。まさに神アイテム♡
Cordinate 【里帆×紅葉】が魅せる愛されワンピコーデ
【右・中村里帆】ピュアな白ワンピはレース素材で抜け感をプラス
清楚な雰囲気をゲットできちゃうまっ白ワンピは、あえてクセを加えずに小物までキレイにまとめるのが男ゴコロをくすぐる最適解。肌が透けて見える素材感でほどよい色気もプラスして。
【左・中川紅葉】メンズ人気高めなジャケットでよりオトナな仕様に
オトナな印象をつくれるブラウンはワントーンコーデがよりしゃれっぽ♡ 落ち感のあるラフに広がるワンピースに、カチッとしたジャケットあわせでバランスを。
MEN'S COMMENT
「全体的に落ち着きがあって、ヘタに細工をしていない感じが好感を持てます」あおくん（社会人・24才）
「ラフなファッションでも、可愛らしさが出るのでワンピースが好きです！」つづきくん（社会人・28才）
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）、 中村里帆
中村里帆
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海