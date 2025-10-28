¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡Û¹¥È¯¿Ê¡¦°ÂÅì¹¬¼£¡¡A1¾¡Ééµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÖÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅì¹¬¼£¡Ê43¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬½éÆü6R¤Ç¥«¥É4¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ò·è¤á¤Æ·þ¤ê1Ãå¡£3Ï¢Ã±2Ëü6450±ß¤Î¹âÇÛÅö¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÆâ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤ÎÂâ·Á¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ë¤Ï¤Ò¤È°Â¿´¡£
¡¡º£´ü¾¡Î¨¤Ï6.24¤ÇA1µé¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¤¬¡Ê27Æü¸½ºß¤Î¿äÄê¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï6.25¡Ë¡ÖÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿¾ï¿´¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2ÆüÌÜ¤Ï5R¤Ç6¹æÄú¤Î1²óÁö¤ê¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â·ê¤ò½Ð¤¹¤«ÃíÌÜ¤À¡£