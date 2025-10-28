¡ÚSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡ÛSUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤ÈÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡¡¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ºÍ¡ÖÄ¶µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤ÈSUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¦¶¦±é¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¡¦¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡¦ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢À¸³è¶ì¤Î¤Ê¤«¤Ç£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î2¿Í¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£º£·î27Æü¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÈºîÉÊ¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Î°¦¤äÍ§¾ð¡¢²ÈÂ²°¦¡¢¿§¤ó¤Ê°¦¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¸å¤ËÃ¯¤«¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡É¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤¬°ìÈÌ´ÑµÒ¤Ø¤Î½éÈäÏª¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬´ÑµÒÀÊ¤Ë¡È¤Þ¤À³§´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡É¤ÈÀú¤ë¤È¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤«¤é¡È¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤í¡ª¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈËÍ¤¿¤Á¤â¤¦´Ñ¤¿¤ó¤Ç¡ª¡É¤Èº´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤²¤Ë¥«¥Ö¤»¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó½ÂÃ«¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡É¤ÈÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁá¡¹ ¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É ¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¤¬Ãë¤ÈÌë¤Ç2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤â¤·¼«¿È¤¬2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¤È¤·¤¿¤é¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¡¦¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡¦¸÷ÀÐ¤µ¤ó¤Î3¿Í¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÇ®¾§¡×¡Ö²Î¼ê¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¤¬¡È²Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É×(DAIGO)¤â²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ó¡Êº´µ×´Ö¡Ë¤â¤Ö¡¼¤ä¤ó¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤ÆÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤ÈÒì¤¯¤È¡¢¡ÖSnow Man¡×¤È¡ÖSUPER BEAVER¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤Ï¡¢ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¡È¤Ç¤â¥Þ¥¸¤Ç¡ÄÄ¶µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡É ¡ÈÄ¶¡Áµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤è¤Í¤§¡É¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤ÎÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï±éµ»½éÄ©Àï¡£¡ÈËÜÅö¤Ë²¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ËÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¶¦±é¤·¤¿ËÌÀî¤µ¤ó¡¦¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡¦º´µ×´Ö¤µ¤ó¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢¡È¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¼«Ê¬¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ÈÇ®¤¯´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û