emmi × Mizuno のコラボコレクションが登場！冬も輝くラグジュアリースポーツスタイル

ウェルネス＆トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi（エミ）」が、スポーツブランド「Mizuno（ミズノ）」との初コラボレーションコレクションを発表しました♡ 2025年11月13日（木）12:00よりオンライン先行予約、11月20日（木）より店舗発売。機能性素材×ラグジュアリーデザインが融合した冬の一軍アイテムが、あなたの日常をスタイリッシュに彩ります。

機能素材×ラグジュアリーのアウター

「テックフィルブレスサーモコート」（46,200円）では、ミズノ独自素材 ‘テックフィルブレスサーモ’ を採用。

ダウンを超える保温性*を持ちながら、裾のスピンドルでシルエット調整、フードを取り外してノーカラーにもなるマルチウェイ仕様。

カラーはGBEG（グレージュベージュ）とBLK（ブラック）、サイズはM展開です。冬の“機能と美”を両立する主役級コートです。

※ミズノ調べ 20℃65%RH環境下において、20×20 cm試料の保温性を比較。

快適＆美シルエットを叶えるパンツ＆シューズ

「ブレスサーモパンツ」（20,900円）は、後ろ身ごろに吸湿発熱素材 ‘ブレスサーモ’ を使用したワイドパンツ。カラーはGBEG／BLK、サイズS・M。裾スピンドルでアレンジも可能です。

「WAVE RIDER 10 emmi」（19,800円）はサイズ23.0～28.5㎝展開で、ホワイト基調の透けメッシュ×ブラックのワントーン。

10周年を記念した10ロゴ入りのスペシャル仕様で、街履きランにもラグジュアリーさを加えた一足です。

コラボならではのこだわりポイント

emmiとMizunoの組み合わせは、ただのコラボ以上の意味を持ちます。女性らしいシルエットとスポーツ機能を融合させ、ブランド双方の世界観を体現。

スタイルを崩さず動きやすい設計や、細部のデザインまで丁寧な作り込みは、まさに“日常を美しく、アクティブに”過ごしたい女性にぴったりです♪

コラボコレクションで冬も輝く〈私仕様〉スタイル♡

emmi × Mizunoのコラボコレクションは、11月13日（木）12:00よりオンライン予約開始、11月20日（木）より店舗販売開始。

価格は19,800円～46,200円、サイズ・カラーともに展開豊富です。

機能性・美しさ・快適さを兼ね備えたこのシリーズを、冬のワードローブにぜひ取り入れて、あなたらしい輝きあるスタイルを手に入れてくださいね♪