ハーマンインターナショナルは、JBLブランドよりショルダータイプのポータブルスピーカー『JBL PartyBox On-The-Go 2』を2025年10月30日に発売する。最大出力100Wの大音量とAIによる音質補正機能を備え、2本のデジタルワイヤレスマイクを標準付属。自宅のリビングから屋外イベントまで、場所を問わず音楽とマイクパフォーマンスを楽しめる設計だ。

（関連：【画像】『JBL PartyBox On-The-Go 2』《詳細・デザインなど》）

◼︎AI Sound Boostが生む迫力サウンドと臨場感

本機は133mmウーファーと20mmツイーター×2を搭載し、JBLプロ・サウンドの重厚な低音とクリアな高音を再現。独自のAI技術「AI Sound Boost」により、入力音をリアルタイムで制御し、音割れを抑えながら最適なバランスに補正する。屋外でも迫力あるサウンドを維持し、音楽再生やボーカルにも立体感を与える。

Bluetooth 5.4、USB-C、AUX入力に対応し、スマートフォンやPCなど多様な機器と簡単に接続可能。音楽のビートに連動して光が変化するライティング機能も備え、専用アプリ「JBL PARTYBOX」から色やパターンをカスタマイズできる。

◼︎ワイヤレスマイク2本で“どこでもカラオケ”

付属の高品位デジタルワイヤレスマイクは、環境ノイズを低減しながら声を明瞭に収音。最大20時間の連続使用が可能で、エコー機能やキー変更機能も搭載する。カラオケやスピーチ、レッスンなど幅広いシーンに対応できる。

本体には15時間再生可能な交換式リチウムイオン電池を内蔵し、10分の充電で約80分再生できる急速充電にも対応。さらに防沫性能（IPX4）を備え、屋外や水辺でも安心して使うことができる。

◼︎持ち運びやすく、アクティブに使える

約6.36kgの本体は、ショルダーストラップとハンドルを併用できるデザイン。肩への負担を軽減するエルゴノミック設計で、イベントやキャンプ、車内カラオケなどにも手軽に持ち出せる。加えて、Bluetoothの新規格「Auracast」に対応しており、複数台のスピーカーをワンタッチで連携させることも可能だ。

◼︎製品仕様

・製品名：『JBL PartyBox On-The-Go 2』・タイプ：ポータブルパーティースピーカー・カラー：ブラック・出力：100W RMS・スピーカーユニット：133mmウーファー×1、20mmツイーター×2・Bluetoothバージョン：5.4・対応プロファイル：A2DP 1.4、AVRCP 1.6・入力端子：Bluetooth／USB-C／AUX・防沫性能：IPX4・バッテリー再生時間：最大15時間（本体）／最大20時間（マイク）・急速充電：10分で約80分再生・サイズ：約501×258×221mm・重量：約6.36kg・販売価格：オープン（JBLオンラインストア価格56,100円（税込））・発売日：2025年10月30日

（文＝リアルサウンドテック編集部）