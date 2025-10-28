“爆美女”と話題、中野恵那がメイクレシピを公開！ 「有益すぎる情報」「爆美女のメイクレシピありがたい」と反響
10月19日（日）に投稿したポストが（10月28日時点で）7．6万越えの“いいね”を集め、SNSを中心に「爆美女」「日本で1番可愛いんじゃないか？」「本物の美女」など話題を集めている女優でモデルの中野恵那。そんな彼女が、10月27日（月）に自身のXでメイクレシピを公開し、「有益すぎる情報」「爆美女のメイクレシピありがたい」など多くの反響が集まっている。
【写真】中野恵那がバズるきっかけになった7．6万“いいね”越えの投稿
■オススメのコスメを紹介
この日中野は、「ありがたい事に、毎日メイクを知りたいとお声が多かったのでメイクレシピ作ってみました」とコメントを添えた写真を披露。
投稿には、頬に手を添えた中野のソロカットに、彼女が毎日メイクで使用しているというコスメアイテムの写真をコラージュしたメイクレシピ画像が添付されている。
「ほんとにオススメのコスメだけ詰め込みました」という中野のメイクレシピには、「コスメデコルテ」のフェスパウダーや韓国コスメブランド「hince」のリップなど、プチプラからデパコスまで計11アイテムが掲載されており、同投稿を見たファンからは「どれも本当にセンス良くて参考になる〜！」「えー作ってくれたの助かる！お揃いコスメも結構あってうれしい」「有益すぎる情報ありがとうございます」「爆美女のメイクレシピありがたい」などの声が届いた。
中野恵那は、2000年10月7日生まれのファッションモデル。2015年より“ちゃんえな”の愛称で『popteen』の専属モデルを務め活動。現在は女優業をメインに活動している。
引用：「中野恵那」X（@nakano_ena）
