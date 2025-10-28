◆九州地区高校野球準々決勝 九州国際大付5―0長崎西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

47季ぶりの九州大会で初戦突破を果たした長崎西の快進撃が止まった。九州国際大付に3安打完封で敗れ、4強進出はならなかった。

絶対的エースの熊寛生（2年）が先発したが、2回に打球を右肩に当てるアクシデントで2番手の坂田啓太郎（2年）に交代。右横手投げの坂田は2回1死から6回まで2失点と粘り強く投げ続けたが打線の援護がなかった。いつものように遊撃からマウンドに上がった坂田は「熊一人では抑えられないと思ったので、投げるつもりで準備していました。少し登板が早まっただけ」と緊急登板にも平常心で投げ続け、8回には二塁打を放った。

長崎屈指の進学校で平日は練習時間1時間という練習環境ながら、長崎大会では海星、瓊浦、大崎と甲子園出場経験のあるチームを破って準優勝。九州大会では目標の4強には1歩届かなかったが、強豪が集まる中で8強入りを決めた。「夏は熊と2人で勝ちきることを考えていきたい」と坂田は夏を目指してさらに力をつけることを誓った。