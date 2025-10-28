¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢·É±óºö¤¬¥º¥Ð¥ê¡¡Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤éºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤È¤Î¾¡ÉéÈò¤±¤ë¡¡Å¨ÃÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¸åÂ³¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·É±óºö¤¬¥º¥Ð¥ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÀèÆ¬¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÌµ°ÂÂÇ¤ÎÂç»³ÍªÊå¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢º£µÜ·òÂÀ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹¥Êá¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£