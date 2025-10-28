11Ç¯Á°¤ÎÅÁÀâºÆ¤Ó!¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤¬¤Þ¤¿¤â¹Ã»Ò±à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼Èþµ»¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£ºå¿ÀºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº¸Á°¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£Í··â¤Îº£µÜ¤ÏÇØÁö¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×°ìÈÖ¡£ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¹¥Êá¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®Àï¤Ç¡¢ºå¿À¡¦¾åËÜ¤ÎÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢º£µÜ¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¤ò»î¤ß¤¿¡£°ìÅÙ¤Ïµå¤ò¤Ï¤¸¤¯¤â¡¢µÕ¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ßÄ¾¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£