ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô¤Î30ÂåÃËÀ¤¬SNS·¿º¾µ½¤Ç23Ëü±ßÈï³²¡¡¡Ö»ØÄê¸ýºÂ¤Ë¶â¿¶¤ê¹þ¤á¤Ð³Û°Ê¾å¤ÎÊó½·¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë
¡¡ÂçÊ¬¸©·Ù±§º´½ð¤Ï28Æü¡¢±§º´»Ô¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Éû¶Èº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó23Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¹â¼ýÆþ¤ò¤¦¤¿¤¦Éû¶È¤Î¹¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢LINE¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢Éû¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö»ØÄê¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¿¶¤ê¹þ¤ó¤À³Û°Ê¾å¤ÎÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éû¶È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤¬¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢Êó½·¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø±×¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤µ¤é¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖÁàºî¤ËÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¤ª¶â¤ÏÉ¬¤ºÌá¤ë¤Î¤ÇÂ»¼º³Û¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢25Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£