¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç½°±¡¡¦¹Åç£³¶è ¸õÊä¼Ô¤Î¹ÔÊý¤Ï
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¼õ¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÁªµó¶è¡¢½°µÄ±¡¡¦¹Åç3¶è¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¸õÊä¼Ô¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¹Åç3¶è¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏºµÄ°÷¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡ÖÀÐ¶¶½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤ÏÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¢£¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
10·î10Æü¡¢26Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î2½µ´Ö¸å¡¢¹Åç»Ô¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼«¸øÏ¢Î©¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Êº£¸å¤Ï¡ËÈæÎãÃæ¿´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«¿È¤Î¹Åç3¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¼¡¤ÎÁªµó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æº£¸å·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÊý¡¢ÈæÎãÃæ¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐ¶¶µÄ°÷¤Ï¡¢¹Åç3¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÀÚË¾¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏº½°±¡µÄ°÷
¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªµó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÂç¤¤¤ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ï½¾¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾®Áªµó¶è¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¹Åç3¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÄ´À°¤Ïº£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯10·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë