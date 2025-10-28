日米両政府は２８日、７月の日米関税合意で約束した５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、候補企業と事業内容をまとめた「共同ファクトシート」を発表した。

三菱重工業や東芝など大手の１０社以上が名を連ね、エネルギーやＡＩ（人工知能）関連など総額３９００億ドル（約６０兆円）余りが盛り込まれた。日本側は早期実施へ向けた検討を本格化させる。

ファクトシートでは、〈１〉エネルギー〈２〉ＡＩ向け電源開発〈３〉ＡＩインフラの強化〈４〉重要鉱物など――の４分野で計２１件のプロジェクトを挙げた。エネルギーが８件で最も多く、米側の関心が高いとみられる。

２１件のうち、事業総額が明記された１６件の合計額は３９３４・５億ドル（約６０兆円）に上った。金額は投資額だけでなく事業全体の売り上げなどを含むため、必ずしも日米合意の５５００億ドルに対応するわけではないという。

主なプロジェクトは、原発メーカーの米ウェスチングハウスが革新軽水炉や次世代原子炉の一つの小型モジュール炉（ＳＭＲ）を建設する最大１０００億ドルの事業で、三菱重工業や東芝など日本企業も関与を検討している。

ＡＩ関連では、三菱電機がデータセンター向けの発電システム、日立製作所がデータセンター向けの電力インフラを供給する事業などを想定している。重要鉱物を巡っては、米企業による銅精錬施設の建設に日本企業が関与することを検討する。

日米合意では、米国が関税を引き下げる代わりに、日本は対米投資やエネルギー、農産品などの購入拡大を約束。対米投資はトランプ大統領が決定したプロジェクトに、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）などが出資や融資、融資保証を提供する枠組みで、トランプ氏の任期末の２０２９年１月１９日までに行うとしている。