2.5次元タレントグループ・シクフォニが26日、グループ初の3Dオンラインライブを開催。公式YouTubeチャンネルにて全編無料公開で生配信されました。すでに再生回数は30万回を突破しています。（28日午後6時時点）

ライブの幕が上がる前、各メンバーによる公演案内アナウンスが会場（配信画面）に流れ、現地にいるかのような空気を演出。コメント欄は「楽しみ！」「ワクワクする！」といった声であふれ、始まる前からすでに盛り上がりを見せていました。

そして近未来の都市を背景にメンバーが銃を構え戦意を見せるサイバーなオープニング映像が流れた直後、これまでのライブで着用していた衣装を3D仕様にアレンジした衣装に身を包み6人が登場。デビュー曲『J0KER×JOK3R』でライブがスタートしました。

次に披露したのは2周年記念曲『Burn it All』。曲の途中ですちさんが「かかってこいよ」とシクファミ（ファンの総称）をあおり、シャウトも披露。その後いるまさんの「目はなすんじゃねーぞ！」の一言で、シクファミのボルテージも一気に高まりました。

トークではカメラがメンバーの近くまで寄るなど、3D空間ならではのダイナミックなカメラワークを見せました。またいつもの自己紹介をLANさん、暇72さん、雨乃こさめさん、いるまさん、すちさん、みことさんの順番でしたのちメンバーがリアルタイムでコメントに反応し、ステージ背後のスクリーンにファンのコメントが映し出されるなど、“録画ではなく本当に生配信”であることを証明しました。



メンバーのポーズ一つで衣装が瞬時に変化する演出でマントを外すと、次の曲『SHALL WE GONG!?!? -1st battle-』がスタート。個性豊かなボーカルとラップが交錯した楽曲でステージを盛り上げました。

続いてライブ初披露となった『オシカツ？』では、歌詞に合わせたリリックモーションとカメラワークが絶妙にリンクし、コメント欄が熱気に包まれました。その後は実地ライブでも定番の『X』が登場し、コール＆レスポンスを展開。さらに『Genesix』『シンギュロイド』と連続で歌唱し、MCコーナーではメンバーの視点カメラで観客目線のような臨場感を届けたり、あっちむいてホイでスクショタイムを設けたりするなど、“シクフォニらしさ”あふれる遊び心満載な企画も行われました。

後半では、グループの節目を彩った3周年楽曲『Shout on Three！』を披露しました。畳みかけるように、新曲であり今回のリード曲『Dive II World』が初公開されるとシクファミの熱量は最高潮に。

最後のMCでは、メンバーそれぞれが、この公演に懸けた思いを伝えました。

■暇72「シクフォニなりに定義していくライブ」

暇72さんから「2.5次元がなんなのか？をシクフォニなりに定義していくライブ。実地ライブに向けた伏線としても楽しんでほしい」と語りました。

■すち「より楽しめると思います」

すちさんは「この3Dライブを見返してから大阪・東京に来てもらえたら、より楽しめると思います」とメッセージを送りました。

■いるま「これからも6人がワクワクする方向へ」

いるまさんは「今回のライブのコンセプトを話し合う中で本当にワクワクした。これからも6人がワクワクする方向へ走っていきたい」と今後の楽しみを話しました。

■雨乃こさめ「シクフォニは新しいことへの挑戦」

雨乃こさめさんは「3D体を披露できたのがとてもうれしい。これからもシクフォニは新しいことへの挑戦を続けます」と誓いました。

■LAN「次の実地公演は、３D公演を見ることでより深く楽しめるようになっている」

リーダーのLANさんは「次の実地公演は、３D公演を見ることでより深く楽しめるようになっているので、たくさん３D公演を見て、大阪・東京に足をお運びいただければと思います」と次のライブへの期待をあおりました。

■みこと「ファンの皆さんがいたおかげで今日ここに立てた」

みことさんは「初めての３D公演の中、たくさんの方がサポートしてくれて、そしてなにより画面の向こうにいるファンの皆さんがいたおかげで今日ここに立てたと思っております。本当にありがとうございます」とファンへの感謝を温かい笑顔で伝えました。

そして、いるまさんが「じゃあ、また続きはリアルで。ファンタジーは＿＿＿」と語り、ラストナンバー『eND oF FaNTaSY.』を披露。終盤は映像がバグのように乱れる演出もあり、次のステージである実地ライブへとつながる“予告編”のような余韻を残してフィナーレを迎えました。

■本気の“ふざけ”広告 アドトラックが6都市を巡回

今回『Six-tuation vol.II -Virtual-』のライブ実施を記念して、本ライブの世界観を再現したスペシャルアドトラックが札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡の全国6都市を巡回しました。

渋谷駅・田園都市線構内の「渋谷ビッグ8B」に登場した広告は、見る角度によってビジュアルが切り替わる特殊な印刷技術で、メンバーが持つ“武器”が“カレーの具材”に変化する、“シクフォニらしい遊び心”とくすっと笑える“ギャグセンス”を最大限に生かした仕掛けです。

さらに「銃がにんじん？じゃがいも？お肉？」そんな“華麗（カレー）なる変身”を遂げたビジュアルとともに掲げられているのが「カレーはライブと一切関係ありません。ノリです」という、シクフォニ節がさく裂する一文。“カレーなる”言葉遊びに加え、メンバーの個性とユーモアを詰め込んだ完全オリジナルデザインとなっています。