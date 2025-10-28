ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¿¶¤ê¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¡È¹¬¤»¤ÊÌë¡É
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£28Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)Ë§º¬µþ»Ò¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð
Ë§º¬¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¯¤Æ¡¢°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤¿É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤«¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¡¢¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡É¡¢¡È¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤¹¡É¡¢¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡É¡Ä¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊõÊª¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¤È¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ÊÌë¤òÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹¤Î¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¹¤ë¤È²£¤Ë¤¤¤ëËÜÅÄ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿Ë§º¬¡£¡ÖËÜÅÄ·¯¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁ´¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤¨¡¼¤È¡Ä¡×¤È°ì½Ö¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£ºî¤Ç±é¤¸¤¿Âí¾»¤Î¸ýÊÊ¤ÇÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡û¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¼õ¾Þ¼Ô
¢£ºîÉÊ¾Þ¡ÒÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHK)
Í¥½¨¾Þ ¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù(NHK)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
Í¥½¨¾Þ ¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
Í¥½¨¾Þ ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡Ù(WOWOW)
¢£ºîÉÊ¾Þ¡ÒÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê ¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø²±¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù(NHK)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)
Í¥½¨¾Þ ¡Ø»°Ã«¹¬´î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡Ù(WOWOW)
¢£¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ
¡Ø¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Á¥Þ¡¼¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ¡Á¡Ù(ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó)
¡ØÌÂ»Ò¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù(Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó)
¢£¸Ä¿Í¾Þ
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ ¾¾ºäÅíÍû ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
¼ç±é½÷Í¥¾Þ Æà½ï ¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù(NHK)
½õ±éÃËÍ¥¾Þ ³ÑÅÄ¹¸¹ ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)
½õ±é½÷Í¥¾Þ ¿ùºé²Ö ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
µÓËÜ¾Þ »í¿¹¤í¤Ð ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
±é½Ð¾Þ ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)
¼çÂê²Î¾Þ King Gnu¡Ö¤Í¤Ã¤³¡× ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù(TBS¥Æ¥ì¥Ó)¼çÂê²Î
ÆÃÊÌ¾Þ ¸Î¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô(ÇÐÍ¥)
