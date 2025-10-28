こはならむ、アニメ『友達の妹が僕にだけウザい』EDテーマ「星の鼓動」のMVを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル登録者がまもなく70万人を迎えるシンガー、こはならむの新曲「星の鼓動」のミュージックビデオが公開された。

本楽曲は、現在放送中のテレビアニメ『友達の妹が僕にだけウザい』のEDテーマとして書き下ろされた一曲。ボカロPのMIMIが作詞作曲を担当しており、淡く切ないメロディと、寄り添うような歌声が印象的な楽曲になっている。

今回のMVには、若手注目俳優の莉子と香音が出演し、2人のヒロインを演じる。映像のテーマは、“主人公目線で見る2人のヒロインとの青春”。カメラを通して、彼女たちの仕草やまなざし、ふとした笑顔が、”まるで自分のことを好きなのではないか？”と思わせるような視点で映し出されている。

撮影は、教室や通学路、公園、歩道橋の上など、青春を感じさせる場所で行われた。「星の鼓動」というタイトルで表現している、胸の奥で鳴る鼓動や言葉にならない想いが、映像と音楽の両面で繊細に描かれている。

公開後すぐに視聴者からは「青春を振り返っているみたいで懐かしさを感じられる」「香音さんと莉子さんのひとつひとつの表情がすごく良い」などのコメントが寄せられている。

＜監督Tatsuya Watanabe コメント＞

切なさの中に優しさがあるような楽曲。

MVに出演してくださった2人がそれを体現してくれました。

和気藹々となんとなく過ごす日常の中にも、誰かを密かに想う気持ちがあるかもしれません。

みなさんから見た2人と歌声が心をドキッとさせたり、隠れた想いに気付けるような作品になっていたら嬉しいです。

＜キャストコメント＞

莉子



雑誌モデル時代からの友達の香音ちゃんとまた映像作品でご一緒できて嬉しかったです。今回のMVでは性格も見た目も違う2人の女の子をそれぞれ演じさせてもらったのですが、リアルな香音ちゃんとの関係性を生かしながら楽しく撮影させていただきました。

こはならむさんの素敵な歌声と共にMVも楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

香音



つい先日撮影したんですけど、すごく楽しかったことばかりで。学生服を着て、実際の学校をお借りして撮影をしたのですが、隣のクラスが英語の授業をしていたり、昼休みに外で遊ぶ学生さんをみて私も高校時代に戻った気がしてとても素敵な時間を過ごせました。仲良しの莉子ちゃんと2人撮影もあり、とても自然な姿で撮影出来たと思っています。実際に出来上がったMVを観させて頂いたんですが、日常の切り取りの連続で、でもそこにはすごく儚さや愛しさみたいな空気がちゃんと漂っていて、こはならむさんの歌声と相まってすごく心地のいい映像になっていました。早く皆さんに観て頂いて、感想を聞いてみたいです。

●楽曲情報こはならむ「星の鼓動」配信中

配信リンクはこちら

https://kohanalam.lnk.to/star

●作品情報

TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」



テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠：毎週土曜 深夜1時30分〜

BS11：毎週日曜 深夜0時30分〜

AT-X：毎週月曜 夜10時〜（リピート放送：毎週水曜 午前10時〜／毎週金曜 午後4時〜）

STREAMING

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて見放題先行配信中！

毎週土曜 深夜2時00分〜

そのほか配信サイトでも、毎週火曜 深夜2時00分〜 以降順次配信！

※放送・配信日時は変更になる場合があります。

＜こはならむプロフィール＞

聴いた人の心を突き刺す喜怒哀楽が極まった歌声

2019年9月から YouTube チャンネルを中心に活動を開始。

「泣きながら」「感情を沢山込めて」歌うカバー動画が人気で、SNSでは「感情がこもっていて、聴くと自然と涙がこぼれる」「泣き叫ぶような歌声や途中の消えそうな歌声に鳥肌がたった」など、声に関して多くのコメントが寄せられ、その表現力の高さに一耳惚れするリスナーが続出。「泣きながら「心做し」歌ってみた Piano ver 【 こはならむ 】 」は、1本の動画で、約1,300万回再生され注目を集めている。

日本のみならず、海外も注目する、ネクスト・ブレイクアーティスト。

関連リンク

こはならむ公式X

https://twitter.com/Lam_dayo

TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」公式サイト

https://www.imouza-animation.com