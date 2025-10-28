¤¹¤ì°ã¤¦Êì¤ÈÌ¼¡Ä·ëº§¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÈà¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ú¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤ë Vol.18¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÑÛ¤Ï¡¢Êì¤Ø·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¶¯¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÑÛ¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ëÈà¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÁÄÊì¤ÎÉÂ¤ÇÎ±³Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿ÑÛ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¥º§¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊì¤ÏÌ¼¤Î·ëº§¤òÉÔ°Â»ë¤·¡¢Áê¼ê¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¼Õºá¤È¡ÖÊì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÑÛ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Êì¤Î¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÑÛ¤Ï¡¢Êì¤Ø·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¶¯¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÑÛ¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ëÈà¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÁÄÊì¤ÎÉÂ¤ÇÎ±³Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿ÑÛ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¥º§¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊì¤ÏÌ¼¤Î·ëº§¤òÉÔ°Â»ë¤·¡¢Áê¼ê¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¼Õºá¤È¡ÖÊì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÑÛ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Êì¤Î¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢£Ì¼¤ÈÊì¡½¡½¤É¤³¤«³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÁÛ¤¤
Ì¼¤ÎÑÛ¤Ï¡¢Äï¤Ð¤«¤ê¤òÅ®°¦¤¹¤ëÊì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Êì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¿Æ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì¼¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÑÛ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¤É¤³¤«³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢Êì¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤Î·ÐÎò¤ä»ñ»º¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Í¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤¬¤½¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤Î»ñ»º³Û¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
(Ê¡¡¹¤Á¤¨)