¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¤¬¡¢11·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×2»þ´ÖSP¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»Å»öÉüµ¢¸å¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÈÁ°È±¤¢¤ê¡É¤Î»Ñ
ÂìÂô¤Ï¤³¤Î²Æ¤ËÂè1»Ò½Ð»º¡¢10·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»öÉüµ¢¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ì¤ê¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¦ÂìÂô¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Î²óÅú¤¬Èô¤Ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤â¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÂìÂô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤Î·ò¹¯Ë¡¤ò»ý¤ÄÍÌ¾¿Í¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¤«¤éÊÑ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ä¤Î·ò¹¯Ë¡¤ä¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿·ò¹¯Ë¡¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ÂìÂô¤Ï¡¢µÙ¤ßÃæ¤«¤é1Ëü3000ÊâÊâ¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤È·ò¹¯¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤ê¡¢1Æü¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¹ðÇò¡£2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹ÍÌ¾¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
Áó°ææÆÂÀ¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¡¢¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡¢¿¢ÁðÊâ¡¢ÂçÄáÈîËþ¡Ê¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ë¡¢¶âß·ÍøÍã¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢Éð°æÁÔ¡¢·õæÆÅíÂÀÏº¡¢Ãæ²¬ÁÏ°ì¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¡¢À¾Àî¤¤è¤·¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢MIU¡ÊME:I¡Ë¡¢»°±ºÎ¶»Ê¡¢ÈþÌÚÎÉ²ð¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¼ãµÜÀµ»Ò¡Ê50²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
