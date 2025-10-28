風間俊介、庄司浩平の誕生日祝福 ドラマ「40までに」公式動画に反響「愛伝わる」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の風間俊介が主演を務めたテレビ東京系「40までにしたい10のこと」の公式SNSが、10月28日に更新された。風間が、同日誕生日を迎えた庄司浩平に祝福コメントを寄せ、話題を呼んでいる。
【写真】「40までに」風間俊介、庄司浩平の誕生日を祝福した投稿
風間は「庄司くん、お誕生日おめでとうございます」と切り出し「皆々さま、盛大に祝いましょう！庄司くんがまた1つ大人になりました」と祝福。続けて「庄司くん、これ以上大きくならなくていいけど、庄司くんがもっともっと大きくなっていく姿、楽しみにしております」と期待を込めてコメントした。
また、自身の誕生日の際には「とてもとてもご丁寧なお手紙をいただきました」と、庄司から手紙をもらったと明かした風間。だが、自身は「シンプルにコメントだけ携えて、言葉でやり過ごそうという形を取っているので、若干居心地の悪さは感じているんですけど…」と笑いを誘いつつも、「庄司くんは、身長だけでなく、とてもとても大きな人間なので、それも笑って許してくれると、甘えようと思っております」と話した。
さらに「お祝いする気持ちはものすごくありますので、みなさま、私のお祝いのメッセージとプラスで、ワンチームで行きましょうよ、とんでもない盛り上げ方でいきましょうよ！」と呼びかけ「今日1日盛大に祝って行きましょう、庄司くん、お誕生日おめでとう！」と締めくくった。
加えて、風間は自身のX（旧Twitter）で同投稿を引用し「庄司くん、おめでとう。たくさん食べて、大きくなってね」とコメントを添えている。
この投稿にファンからは「素敵なコメント」「愛伝わる」「メッセージが可愛すぎる」「庄司さん、手紙書いてくれたの素敵」「物理的に大きくさせようとしてる（笑）」などの反響が寄せられている。
40歳目前の上司・十条雀が、10歳年下の部下・田中慶司と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化した。10月19日に最終話を迎えている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982990903511003322
