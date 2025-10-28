¡Ö¿·º§¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤àÈà½÷¤Î°Ç¡Ä¤³¤ì¤Ï°¦¤«Â«Çû¤«¡Ú¾¡¼ê¤Ë·ëº§ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¸µÈà¤Î±³¤ß¤¿¤¤¤Ê»°³Ñ´Ø·¸ Vol.4¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£¥ß¥Á¥ª¤¬µ¢¤ë¤Ê¤êµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¥µ¥È¥³¡£¥ß¥Á¥ª¤¬¹ÔÆ°¤òÀµÄ¾¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö±³¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¥ß¥Á¥ª¤Î²ñ¼Ò¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡Ä¡£
¢£¤¨¡ª¡¡»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÂç¾æÉ×¡©
¢£¤Þ¤¿ÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤À!?
¢£¥µ¥È¥³¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ä¡ª
¢£¤â¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä
¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¥ß¥Á¥ª¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥È¥³¤Ï¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç»ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥Á¥ª¤òÀÕ¤á¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Á¥ª¤¬¼Õ¤ê¡¢¡Ö·Þ¤¨¤Ïº£Æü¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥È¥³¤Ï¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Á¥ª¤¬¡Ö³°¤ÇÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥È¥³¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â³¤¯¡Ö²È¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¿·º§¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥ß¥Á¥ª¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã)