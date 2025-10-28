Embers、2ndシングル「Slept by」MV公開
ボーイズグループオーディション「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ 「XY」元メンバーGAI（Vocal）・KAIRI（Guitar）によるユニットEmbersが、10月21日（火）にリリースした「Slept by」のミュージックビデオを公開した。
二作目となる本楽曲は、初となるアコースティック調の楽曲。作詞作曲はGAIが担当。「Slept by」は夢と現実の狭間を彷徨うような、儚くも幻想的な世界を描いており、現実から逃れるように、夢でしか逢えない人や辿り着けない景色を求めた楽曲となっている。
また、渋谷・イケシブ（IKEBE SHIBUYA）旗艦店にて10月21日から25日まで「Slept by」を記念した『Slept by』Exhibition パネル展&映像放映を実施し、好評により30日まで延長開催が決定している。
Official Site/Fan club https://embers.bitfan.id
二作目となる本楽曲は、初となるアコースティック調の楽曲。作詞作曲はGAIが担当。「Slept by」は夢と現実の狭間を彷徨うような、儚くも幻想的な世界を描いており、現実から逃れるように、夢でしか逢えない人や辿り着けない景色を求めた楽曲となっている。
また、渋谷・イケシブ（IKEBE SHIBUYA）旗艦店にて10月21日から25日まで「Slept by」を記念した『Slept by』Exhibition パネル展&映像放映を実施し、好評により30日まで延長開催が決定している。
Official Site/Fan club https://embers.bitfan.id