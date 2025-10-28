Insta360Japanは10月28日、360°アクションカメラ新製品「Insta 360 X4 Air」を発売しました。価格は通常版が5万6900円（税込）、予備バッテリーと114cmの見えない自撮り棒、レンズキャップをセットにしたスターターキットが6万2900円（税込）。

ふだん使いに向くエントリーモデル

デュアルレンズで撮影した360°映像を本体のタッチスクリーンからプレビューできるポケットサイズの360°アクションカメラ。フラッグシップモデルの「Insta360 X5」と比べて35g軽量でコンパクトな設計です。通常版が8万4800円（税込）のX5と比べて価格も手頃で、初めて360°カメラを手にするユーザーがふだん使いするのに向くエントリーモデルという位置づけの製品。

センサーサイズは1/1.8インチと、Insta 360 X4と比べて大型化。最大8K30fpsの動画撮影、2900万画素の写真撮影に対応します。取り外し可能なバッテリーは容量2010mAh。8K30fpsの360°動画撮影で88分の撮影が可能。内蔵ストレージは非搭載で、別売りのmicroSDカードに記録します。

クラウドサービス「Insta360＋」に対応。映像の自動バックアップ、クラウド上のデータをPCやスマホなど、どのデバイスからでも編集できる機能、カスタマイズ可能なリンクでシェアできる機能が利用できます。X4 Air購入者には期間限定で1年間200GBのInsta360＋無料サブスクリプションが付属します。

X5から搭載の機能に対応

Insta360 X5から搭載された各種の新機能に対応することも大きな特徴です。防水性能は10mから15mに向上し、X5と同等に。レンズの破損時には、レンズ交換キットを使ってユーザー自身でレンズの交換ができます。

「InstaFrame」モードに対応。最大5.7K30fpsで360°動画を撮影しながら、一定の方向を追う固定ビューもしくは自撮りビューのフラットな動画を最大1080p30fpsの解像度で同時に撮影します。旅先などでも撮影後すぐにフラットな動画をシェアして、その後じっくり360°動画をリフレーム、編集することができます。

製品提供：Insta360Japan