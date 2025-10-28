Metaが開催したプレス向け体験イベントで、「Meta Quest」シリーズ向けにリリースされたばかりの新作コンテンツや今後リリース予定の最新コンテンツを体験してきました。

VR空間で犬たちと遊べる「いぬあつめ VR」

「いぬあつめ VR」は、ヒットポイントが2025年冬にMeta Quest向けにリリース予定の“没入型ペットライフゲーム”。18匹の犬たちが過ごす広場で、犬と遊んだりおやつをあげて信頼度をアップ。自分の愛犬となる1匹との出会い、愛犬との生活を楽しみます。イベントではタスクをクリアしてアイテムを増やしていく過程や、臨場感ある犬とのフリスビー遊びが体験できました。MR機能にも対応していて、ユーザーの現実の部屋に犬を呼んで遊ぶこともできます。

『いぬあつめ VR』は『もっと！ ねこあつめ』と何が違うの？

過激な表現で痛快に遊べる「マーベルデッドプールVR」

「マーベルデッドプールVR」は、Twisted Pixel Gamesが11月18日にリリース予定の3Dアクションゲーム。異世界モジョ・ワールドに飛ばされたデッドプールが、マーベルユニバースの各地を舞台に名だたるヴィランと対峙する内容で、デッドプールならではの軽快なパルクールと戦闘アクションを忠実に再現します。イベントでは冒頭のシーンをプレイでき、日本刀でバッサバッサと敵を斬る爽快な戦闘が楽しめました。18歳以上のレーティングで、血がたくさん出るのでご注意を。

MRのフィギュア遊びやポッドレースが楽しめる「スター・ウォーズ：ビヨンド・ビクトリ」

「スター・ウォーズ：ビヨンド・ビクトリ」は、Industrial Light and Magicが10月にリリースしたVR/MRコンテンツ。VRとMRの世界で展開するストーリーモード「アドベンチャー」、ポッドレースが楽しめる「アーケード」、バーチャルなアクションフィギュアで遊べる「プレイセット」の3モードのコンテンツが利用できます。イベントでは、プレイセットモードで現実世界に等身大のストームトルーパーなどのフィギュアを置いて遊ぶ体験ができました。クローン・トルーパーの身長設定からストームトルーパーの身長は約183cmとされているそうですが、小さなフィギュアの状態から目の前で100％の縮尺まで拡大すると、そのデカさにきっと驚きますよ。