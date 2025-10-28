元宝塚で女優の紫吹淳が２８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。宝塚在籍時代につけたかった芸名を明かす一幕があった。

今回は「タカラジェンヌ大集合ＳＰ」。

ＭＣの明石家さんまに「何年くらい宝塚にいらっしゃったんですか？」と聞かれた紫吹は「学校いれたら２０年ですね」と笑顔で即答。「タカラジェンヌは上級生からずっと言われてることですけど、いる間はフェアリーで妖精なんですよ。やめたら、みんな妖怪になるの」と言い切って笑わせた。

さらに共演の後輩・遼河はるひが「宝塚は音楽学校２年終わってから、劇団に入る時に芸名を全員つけるんですよ、自分で考えたり、恩師の方につけていただいたりして、最終的に第１希望、第２希望とか紙に自分で書いて提出する」と明かすと、「私は第１、第２、通らなくて…」と、つぶやいた紫吹。

「初月（はづき）淳ってしたかったんですよ。初舞台の初に月で」と続けると「でも、『はつづき』にしか読めないって（言われて）。却下されて『ええ〜っ！？』って思って。提出日がどんどん迫って、みんな決まってきて。どうしよう？って思ったら、同期が『紫吹玲っていうのは、どう？』って『紫が吹いちゃう紫吹なんて、いいんじゃない？』って言うから、いいや、もう紫吹玲でって。でも『ちょっと待って。玲って顔じゃないから淳にしな』って言われて、分かったって言って、紫吹淳ってしたの、適当に。字画もなんにも調べてない」と明かしていた。