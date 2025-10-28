¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û¼þÅìÍ¤µþ¤Î»°ÎÝÀþ¥Ð¥ó¥È¤¬µÄÏÀ¸Æ¤Ö¡Ö²¿¤Ç¥µ¥È¥Æ¥ëÊá¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8²ó¤Î¹¶·â¡£1»à°ìÎÝ¤«¤é¤Î¼þÅì¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½éµå¤ò»°ÎÝÀþ¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥ó¥È¤Ë»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤ÆÊáµå¤·¤¿¤¬¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤É¤Á¤é¤Ë¤âÁ÷µå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤ÏÎ®¤ì¤Æ¸«Á÷¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Âè1Àï¤Ç¤Ïºå¿À¡¦ÃæÌî¤Î»°ÎÝÀþ¥Ð¥ó¥È¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ê¤ó¤ÇÊá¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ2¡¢3ÎÝ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¡©¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÃæÌî¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡×¤È°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¡£