ÀÐ¸¶´Ä¶Áê¡ÖÀ¯ÉÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò»Ø¼¨¡¡¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼³ÎÊÝ¤Ê¤É
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¤ÏÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¡§
ÂçÊÑÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¶ÛµÞÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶´Ä¶Áê¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤·È¯Ë¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¶¦Í¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç10¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Æü¤Ë´Ø·¸¾ÊÄ£¤ò½¸¤á¤¿Ï¢Íí²ñµÄ¤ò³«¤¡¢2024Ç¯¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÁá´ü¤Ë²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£