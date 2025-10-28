アメリカのトランプ大統領が来日し高市首相との日米首脳会談に臨みました。トランプ大統領は拉致被害者家族とも面会。横田めぐみさんの母・早紀江さんは「積極的に拉致問題を考えてくれている」と今後の動きに期待を寄せました。



6年ぶりに来日したトランプ大統領。高市首相との日米首脳会談に臨みました。



〈トランプ大統領〉

「日本のためにできることがあれば何でも手伝う。我々は最強レベルの同盟国だ。日本のために私ができることがあれば、いつでも喜んでお手伝いいたします」





この後、トランプ大統領は拉致被害者家族などと面会。当初、ルビオ国務長官と面会する予定でしたが、急きょ、トランプ大統領が現れ、横田めぐみさんの母・早紀江さんなどと言葉を交わしました。〈トランプ大統領〉「安倍首相のときに拉致問題が取り上げられて以来、ずっと気にかけてきた偉大な仕事をするだろう。高市首相と話を進めていく」横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月で48年。2002年に5人が帰国して以降、拉致問題に大きな進展はありません。これまで2回、拉致被害者家族と面会したトランプ大統領。北朝鮮の金正恩総書記に対し直接、拉致問題を提起していました。28日、早紀江さんが拉致問題のシンボルマーク「ブルーリボンバッジ」を渡すと、トランプ大統領は「これつけるよ」と応じたといいます。〈横田めぐみさんの母 横田早紀江さん〉「積極的にこの問題を考えてくださっているんだなということを感じましたので、今度、金正恩氏と会われたときは平和のことを考えていらっしゃる方ですから、そういう意味で適切な言葉をかけていただけるんじゃないかなと期待はしている」再び実現したトランプ大統領との面会。関係者は今後の動きに期待を寄せています。