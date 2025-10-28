ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¥ì¥³¥ë¥È¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀºÊÆµ¡¡Ù¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÈÁàºî´¶
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Örécolte¡Ê¥ì¥³¥ë¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥£¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀºÊÆµ¡¡Ù¤ò2025Ç¯10·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¸¼ÊÆ¤«¤é¾åÇòÊÆ¤Þ¤ÇÀºÊÆÅÙ¹ç¤¤¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤ËÀºÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤È´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥³¥ë¥È¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀºÊÆµ¡¡Ù¡Ô¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡Õ¡Ë
◼︎ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×ÀºÊÆ¡¢¿©Âî¤Ë¡ÈÙñ¤¤¿¤Æ¡É¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò
¡¡Áàºî¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¥âー¥É¤òÁª¤Ö¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£3Ê¬¤Å¤¤«¤é¾åÇòÊÆ¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥âー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹¥¤ß¤äÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀºÊÆ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀºÊÆ¸å¤ÎÉ÷Ì£¤¬Íî¤Á¤¿ÇòÊÆ¤òºÆÅÙËá¤¯¡ÖºÆÀºÊÆ¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÊÝÂ¸Ãæ¤Ë»À²½¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
◼︎¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡¡ËÜÂÎ¤ÏÌó14cmÉý¤Î¥¹¥ê¥à¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢2¹ç¤Þ¤Ç¤Î¾¯ÎÌÀºÊÆ¤ËÂÐ±þ¡£ËèÆü»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©Âî¤äÃª¤Î¾å¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡»ÈÍÑ¸å¤Ï¡Ö¤Ì¤«¼õ¤±¥È¥ì¥¤¡×¤Ë¹Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÍî¤Á¤ë¹½Â¤¤Ç¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£±©º¬¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¼çÍ×¥Ñー¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê³°¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤¬¤Ç¤¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ¤Æ¤ë¡£
◼︎À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀºÊÆµ¡¡Ù¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î28Æü¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥«¥éー¡§¥¯¥êー¥à¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó14.2¡ÊW¡Ë¡ß14.7¡ÊD¡Ë¡ß23.3¡ÊH¡Ëcm¡¦½ÅÎÌ¡§Ìó1.3kg¡¦ÍÆÎÌ¡§1～2¹ç¡ÊºÇÂçÀºÊÆÎÌ¡§¸¼ÊÆ330g¡¿ÇòÊÆ300g¡Ë¡¦ÅÅ¸»¡§AC100V 50/60Hz¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§150W¡¦Äê³Ê»þ´Ö¡§15Ê¬¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¢±©º¬¡¢¤Ì¤«¼õ¤±¥È¥ì¥¤¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¦ÉÊÈÖ¡§RRP-1
