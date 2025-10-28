¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤¡£¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¤¬°ßÄË¤Ë¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¡¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê12¡Ë
ËèÆü¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÌµ»ë¡£»ä¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤¿¡Ä¡©¡¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê1¡Ë
É×¤È°ì¿ÍÌ¼¡¦¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥¡£¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥ê¥¨¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬ÅÐ±à¤·¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤«¤éÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¥µ¥¤È¥ê¥¨¡£2¿Í¤¤ê¤Ç¤ªÃã¤ä¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥µ¥¤Ï¥ê¥¨¤«¤é´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤è¤½¤è¤½¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¡¢±à¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÌµ»ë¤äÏª¹ü¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌî¸¶¹»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÌî¸¶¹»Ò¡¿¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ù