HYDEが10月27日、自身の Instagramを更新。10月25日・26日に行われた国内の年内最後のワンマンライブ『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-』のオフショットを公開している。

HYDEは現在、全16都市を巡るワールドツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』を開催中で、10月25日・26日に国内において年内最後のワンマイライブを千葉県・幕張メッセ 国際展示場にて開催。ハロウィン仕様となった2日間のライブに24,000人の観客がHYDEの圧巻なパフォーマンスに酔いしれた。

HYDEは翌日に投稿したInstagramに「Last night was burned into my memory! Thank you. But it’s not over yet. Jakarta, you’re next!」（昨夜のことは忘れられない思い出だ！ありがとう。でもまだ終わってない。次はジャカルタだ！」と感謝を綴り、ライブ写真やオフショットを投稿。

ゲストアクト務めたBAND-MAIDやバンドメンバーたちとの円陣シーンを皮切りに、HYDEの文字を背景にステージに横たわる姿、熱狂のハロウィンパーティーとなった会場のオーディエンスの中で声援に応えるHYDE、MCを務めた下埜正太との2ショットや、TOMORROW X TOGETHERたちと楽屋での写真が披露され、まさに狂乱の宴となったライブの熱気と思い出をファンと共有した。

コメント欄には「最高に幸せなLIVEでした」「カオスで最高に楽しかったです！」など、ファンからのコメントが寄せられている。

（文=本 手）