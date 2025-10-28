¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¹â»ÔÆâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡©
Î×»þ¹ñ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢½÷À½é¤È¤Ê¤ë¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤É¤¦Î×¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÞ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤ÉÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¯ºö¤È¤â¤«¤Ê¤ê½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ
――Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë¤ª´î¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤·¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ò½Å»ë¤·¡¢¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――ºòÆü¤Î½°»²Î¾±¡¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾¯¤·¶ñÂÎÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¶ñÂÎ²½¤È¥¹¥Ôー¥É¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È3ÅÞ¹ç°Õ¤ÇÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯Æâ¤ÎÇÑ»ß¤È¡¢¤½¤·¤Æ103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÉñÂæÎ¢
――ÁíÍý¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚÁíÍýÂç¿Ã¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î·èÃÇ¤Ïº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ìÃ×¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²óÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯¸¢¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç¡×¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶
――¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡ØÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡Ù¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç¡¢À¯ºö¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Î©¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¸µ¡¹¡¢Ã¯¤ÈÁÈ¤à¤«¤è¤ê²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Î©¤ÎÃæ¤«³°¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¡¢¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò´Ó¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×