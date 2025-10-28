中国のアウトドアスポーツ参加者が4億人を突破

2025中国アウトドアスポーツ産業大会がこのほど雲南省大理市内で開催されました。中国国家体育総局は大会期間中、『中国アウトドアスポーツ産業発展報告』を発表しました。同報告によると、中国のアウトドアスポーツ参加者数はすでに4億人を突破しており、アウトドアスポーツ産業はスポーツ産業の成長の重要な力になっています。

報告によると、中国のアウトドアスポーツ参加者数は2025年4月初頭時点で4億人を突破しました。アウトドアスポーツの主力は中青年層で、25〜34歳層が最も高い割合を占めています。種目別ではウインタースポーツ、山岳系、水上系をたしなむ人が多くいます。

報告によると、中国では近年、屋外スポーツ施設の建設が全面的に推進されるなど、アウトドアスポーツ産業の政策体系が絶えず改善されています。

2024年の中国のウインタースポーツ産業の総規模は前年比約9％増の9700億元（約20兆円）に達ました。2024-2025ウインターシーズンの全国のスキーの累計客数は延べ2億5600万人に達しました。2024年の水上スポーツ産業規模は前年同期比18．7％増の4386億元（8兆7700億円）に達し、参加者数は1億2000万人を突破しました。サイクリング産業では2025年8月末時点で、全国のサイクリング参加者は1億3000万人を突破し、中国の自転車産業の総生産額は3000億元（約6兆円）を突破しました。（提供/CRI）