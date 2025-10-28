¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è¤Ç10·î1Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÃË»ÒÂç³Ø±¡À¸¤ò¤Ï¤Í¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢73ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÇßÅÄ±ÑÍºÍÆµ¿¼Ô(73)¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇßÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï10·î1Æü¡¢¾¼ÏÂ¶èµÜÅìÄ®¤Î»ÔÆ»¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç±¿Å¾Ãæ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³Ø±¡À¸(29)¤ò¤Ï¤Í¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÃË»ÒÂç³Ø±¡À¸¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÅÝ¤ì¤¿ºÝ¤Ë³Û¤òÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¤ÆÁ´¼£1½µ´Ö¤Î·Ú½ý¤Ç¤¹¡£

¡¡ÇßÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£