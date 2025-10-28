「着る服ない」人へ！【ユニクロ】ALL5,000円以下♡「秋冬ワンピ」

「なにを着ればいい？」クローゼットの前で頭を悩ませている人におすすめしたいのは、1枚でコーデが決まるワンピース。【ユニクロ】では、ブラッシュドジャージー素材やスフレヤーン、ウール素材などで作られている「秋冬ワンピ」が、オール5,000円以下で販売中。1枚でサマ見えし、インナーを合わせたりアウターを羽織ったり、自由にレイヤードも楽しめるワンピは、コーデ迷子になっている人の強い味方になるかも。

迷ったときの救世主！ オンオフ使えそうなノースリワンピ

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワンピース / ノースリーブ」\3,990（税込）

あたたかみのあるブラッシュドジャージー素材が、秋冬にぴったりのワンピース。パネルデザインによる、フィットアンドフレアのシルエットの美しさも魅力的。首元と背中のダブルVネック仕様が洗練された印象も与えます。合わせるインナー次第で雰囲気を変えられるため、オンにもオフにも幅広く着回せそうです。

秋冬の1軍になりそうなスフレヤーンニットワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

ふわっとした質感のスフレヤーンの生地が、秋冬ムードを盛り上げるワンピ。ゆるっとしたストレートシルエットで楽ちんな着心地を楽しめそう。公式オンラインストアによると、「やわらかな肌ざわりでチクチクしにくい「スフレヤーン」を長い期間着用しやすい厚さにアップデート」とのこと。秋冬コーデの1軍になりそうです。

着心地も◎ レイヤード自在なノースリワンピ

【ユニクロ】「ラムワンピースノースリーブ」\3,990（税込・セール価格）

ノースリーブ & ミディ丈が特徴のワンピ。1枚で着るだけじゃなく、自由にレイヤリングを楽しめるワンピは「なに着よう？」そんなときも頼りになりそう。抜け感を与えるサイドスリットは、足さばきが楽にできるという嬉しいメリットも。「やわらかくて暖かい上質ウール100%のミドルゲージニット」（公式オンラインストアより）なのだそうで、着心地の良さも期待できそうです。

上品かつスマートに着こなせる3Dニットワンピ

【ユニクロ】「3Dニットメリノブレンドワンピース」\3,990（税込・セール価格）

「上質なメリノブレンドをリブ編みにした」（公式オンラインストアより）という「3Dニット」のワンピ。美しいシルエットを演出し、ワンランク上のコーデを楽しめそうです。ジャケットやコートの出番が増える秋冬も、もたつき感なくすっきりとした着こなしに。シンプルながら、パーツによって異なるさまざまな編地がコーデにいいアクセントを与えます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i