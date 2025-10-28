¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢Êä½õ¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÎÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÁÏ¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÊä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ÏÊä½õ¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ë¤ÈÊä½õ¶â¤Ï»ä¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êä½õ¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Û¤Éº¤¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Ë¤è¤ë¸¦µæ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ØÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊSBIR¥Õ¥§¡¼¥º3¡Ë¡Ù¡Ê°Ê²¼ËÜ»ö¶È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢14.4²¯±ß¤ÎÄÉ²Ã¸òÉÕ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥º1¤ª¤è¤Ó2¤ò´Þ¤á¤¿Îß·×¸òÉÕ³Û¤ÏºÇÂç80.7²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£