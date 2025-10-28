◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

延長18回の戦いの末に敗れたブルージェイズは、シュナイダー監督が大谷翔平選手への4打席連続敬遠について語りました。

大谷選手は3回と7回にソロホームランを放ち、2本の二塁打で4打席連続安打を記録。9回以降は走者なしで申告敬遠を選択するなど、4打席連続の申告敬遠。4安打に5四球(4敬遠)と1試合9出塁を記録しました。

シュナイダー監督は、「彼のパフォーマンスは本当に素晴らしかった。間違いなく世界最高の選手の一人だ」と称賛。「相手打線は非常に強力だ。彼を四球で歩かせてムーキー(ベッツ)やフレディ(フリーマン)と対戦するのは、決して簡単なことではない」と敬遠の選択への思いを話し、「彼に対しては最高レベルの実行力が求められる。最初の数試合はそれができていたと思う。第1戦でフィッシャーから本塁打を打たれたが、今日を除けば我々はかなりうまく対応できていた。彼は偉大な選手であり、今日は本当に素晴らしいスイングを見せていた」と話しました。

また9回からの4打席連続の申告敬遠について言及。「試合ごとに状況は違う。投手もそれぞれ違う。繰り返しになるが、彼は本当に素晴らしい選手だ。時には『他の誰かに打たれた方がマシだ』と感じる瞬間もある。たとえその相手がムーキーやフレディでも、やはり悔しいものだ。しかし彼は素晴らしい試合をした。我々はただ、引き続き戦略を実行していくだけだ」とあくまで戦略的に勝負していくことを明かしました。