12月に幕張メッセで開催される世界最大級のポップカルチャーイベント「東京コミコン2025」の公式Xが28日に更新され、世界的スターのジョニー・デップの撮影会のチケットを追加販売すると発表した。撮影会のチケットは税込み7万5000円と高額なものの、同イベントは「反響が非常に大きかったため」としている。

東京コミコン2025の公式Xで「ジョニーデップ氏の撮影会スケジュール、同伴チケットに関するお知らせ」とし、「ジョニー・デップ氏のチケット販売に対する反響が非常に大きかったため、当初は当日に販売予定だった撮影会チケットの一部を、前売りとして追加販売することに決定いたしました。また、同伴チケットも同スケジュールにて発売開始いたします」と発表。撮影会の枠を3つ増やすことを伝えた。

デップは今回、2017年の主演映画「パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊」プロモーション以来、8年半ぶりに来日。東京コミコンには6日、7日に出演する。

なお、東京コミコンにはデップの他にもハリウッドスターが多数参加。「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで知られるイライジャ・ウッドのサイン会・撮影会のチケット代はいずれも2万5000円だけに、SNSでは「流石ジョニデやで…」「75000円は高い」などのコメントが書き込まれていた。

一方で、チケット売買アプリでは、デップの撮影会のチケットが高額で転売されていることが確認でき、中には20万円がつけられているものもあった。それだけにファンからは「転売対策して」「いきなり転売ってこれあかんよね」などの声も上がった。