±³¤À¤í¡ª¡© ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¡ÈÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥×¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌò¼Ô¤¬°ã¤¦¡×·èÄêµ¡¤òºî¤êPKÍ¶È¯
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã 2¡¼2 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê10·î26Æü¡¿¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥×¢ªÀäÌ¯¥Á¥Ã¥×¥Ñ¥¹¤ÇPKÍ¶È¯
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¡¢¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¥Ñ¥¹¤ÇPK¤òÍ¶È¯¡£µ»½Ñ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏµÕÅ¾¤Ç¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤¬ÂçÇ÷¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈPK¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢Á°Æü¤ÎÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢49Ê¬¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£¿À¸Í¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢ÂçÇ÷¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇMFÀð¸¶µ®¹¨¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¡£Áê¼ê3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÉâ¤«¤¹¥Ñ¥¹¤Ç¿·³ã¤ÎDF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥ê¥¢¤ÈDFÁáÀî»ËºÈ¤Î´Ö¤òÄÌ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FWµÜÂåÂçÀ»¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¹²¤Æ¤ÆÌá¤Ã¤¿¿·³ã¤ÎDFÆ£¸¶ÁÕºÈ¤¬µÜÂå¤ò¸å¤í¤«¤éÅÝ¤¹¡£VAR¡õOFR¤ò·Ð¤ÆPKÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂçÇ÷¤¬¼«¤éÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
²òÀâ¼Ô¤âÂçÇ÷¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ò¾Î»¿
¡¡²òÀâ¡¦À®²¬æÆ»á¤Ï¡ÖÂçÇ÷Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢µÜÂåÁª¼ê¤¬¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÍ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡ÖÂçÇ÷¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÇ÷È¾Ã¼¤Í¤§¡ª¡Ê2²óÌÜ¡Ë¡×¡Ö¥µ¥³¤Î¿¿¹üÄº¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂçÇ÷¤ä¤Ç¡×¡ÖÂçÇ÷µÜÂå¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂçÇ÷¤¦¤á¤¨¤Ê¤¢¡¢Ìò¼Ô¤¬°ã¤¦¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥í¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç4°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥é¡¼¥º¤È¤Ï¾¡ÅÀ5º¹¤Ç¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
