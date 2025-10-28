今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたソファの下でくつろぐ黒猫ちゃん。ただ、一見すると、何がどうなっているのか分からない不思議な状況だったそうです…。投稿はXにて、17.5万回以上表示。いいね数は9000件を超えました。

【写真：ソファの下を見たら、『黒猫』が…思わず癒される『微笑ましい光景』】

何だこれｗ

今回、Xに投稿したのは「おぬどん」さん。登場したのは、猫のどん兵衛ちゃん。カギしっぽがチャームポイントな黒猫ちゃんです。

飼い主さんによると、どん兵衛ちゃんは、ソファの下にすっぽりと潜り込みながら、まさかのヘソ天姿勢だったとのこと。両足を上に向けて、完全にリラックスモードだったみたいです。ソファの隙間からは、ピンと伸びたしっぽと肉球がちらり。飼い主さんが思わず「何だこれ」とつぶやいた気持ちも納得です。

どうやら、どん兵衛ちゃんはソファの下で同居猫のおぬしちゃんと一緒にくつろいでいた模様。居心地がよすぎて、そのまま寝てしまったみたいです。なんとも微笑ましいですね。

どん兵衛ちゃんの不思議行動にX民も爆笑

ソファの隙間に潜り込んでいた、どん兵衛ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「作業中ですね」「黒い毛の生えた未確認生物」「何してるの？寝てるの？」「おわかりいただけただろうか、しっぽの先が上を指している事を...」「幸せのカギ尻尾」などの声が多く寄せられていました。多くのX民が、どん兵衛ちゃんの投稿に心癒されたようです。

Xアカウント「おぬどん」では、猫のどん兵衛ちゃんとおぬしちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どれも可愛い投稿ばかりで、心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「おぬどん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。