「満足感すごッッ！」「サクサクッ！」【ミスド】小腹が空いたら食べよ♡「新作パイ」

【ミスタードーナツ】から、サクサク食感が魅力の新作パイが登場しました。香ばしいパイ生地に包まれたクリーミーなフィリングは、秋の食欲を満たしてくれること間違いなしかも。朝にも昼にも、小腹が空いたときにもぴったりな一品を、マニアと@ftn_picsレポーターのリアルな感想とともにご紹介します。

優しい甘みに癒される！？ 朝から食べたい「つぶつぶコーンクリームパイ」

糖度が高いスーパースイートコーンを使用したコーンクリームフィリングを、パイ生地で包んだ「つぶつぶコーンクリームパイ」。粒の形がはっきり分かるほどのつぶつぶ感で、コーンをしっかり楽しめそう。テイクアウト\259（税込）、イートイン\264（税込）

パイ生地の食感は病みつき必至！？

薄い生地を何層にも重ねたパイ生地で気になるのは、やはり食感。「つぶつぶコーンクリームパイ」を味わった@hifumi4さんは「サクサクっと良き音」「コーンポタージュのよう」と感想を投稿しています。

2種のソースが食欲をそそる！ 秋冬にぴったり「ミートソースのラザニア風パイ」

完熟トマトを使ったミートソースと、ホワイトソースを混ぜ合わせたフィリングを、パイ生地で包んだ「ミートソースのラザニア風パイ」。トマトソースの酸味やホワイトソースのクリーミーさなど、じっくり味わいたい一品です。テイクアウト\259（税込）、イートイン\264（税込）

腹ペコの胃袋をバッチリ満たしてくれそう

「ミートソースのラザニア風パイ」はスクエア形で小ぶりに見えますが、マカロニ入りでボリュームがありそう。@ftn_picsレポーターHaruさんも「満足感すごッッ！」「見た目以上に食べ応えのある」とコメントしています。

リベイクするとパイ生地の食感や香りがアップして、さらに美味しく食べられそう。ぜひ試してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N