ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発。2つの本塁打を放つなど、4打数4安打3打点5四球と大暴れ。クレイトン・カーショー投手も脱帽していた。

大谷はこの試合、初回に右翼線二塁打を放つと、第2打席で大投手シャーザーから右翼ポール際へのソロホームラン。さらに3打席目も左中間への適時二塁打。そして7回にはこの日2本目の同点ソロを放ち2本塁打含む長打4本の大暴れだった。その後、9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、11回、13回、15回も敬遠。4打席連続での申告敬遠となった。17回は勝負してもらうも四球。4打数4安打3打点5四球。1試合9出塁でポストシーズン（PS）史上最多記録となった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは試合後、ロッカールームで囲み取材を受けるカーショーの映像を公開。10番手として登板し勝ち投手になったウィル・クライン投手について「今夜彼がやったのは誰も予想していなかったことだ。投げ続けて無失点に抑えたことに敬意を示すよ」と絶賛した。

試合について聞かれると、「まだショウヘイについて話してすらいなかったね。9回出塁して、あと12時間か15時間後？には先発登板するんだぞ……かなり信じられないよ」と規格外の活躍に思わず苦笑い。「チーム全体の努力だ。ウィル・スミスは18回全てで捕手を務めた。リストの名前を挙げればきりがない。でも、仕事は終わってない。あと2勝だ。彼らは明日も準備万端。相手も投手が投げる。早く寝て準備するだけだ」とチーム一丸の勝利を喜んでいた。



