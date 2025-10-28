「東京ドラマアウォード」2025年で終了 今後はエランドール賞と統合へ
脚本家の三谷幸喜とフリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。「東京ドラマアウォード」の終了と今後について明かした。
【写真】華麗なダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子
同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には松坂桃李、奈緒、角田晃広、杉咲花、芳根京子、本田響矢、加藤小夏らが登壇した。
授賞式の終盤、「東京ドラマアウォード」は2026年度以降、日本映画テレビプロデューサー協会の主催するエランドール賞に統合されることを有働が発表。三谷が「ずっと石坂浩二さんが司会をやられていて、去年僕らがバトンタッチさせていただいて、あっという間に終わっちゃうっていうのは、僕らのせいだったんじゃないかというのをすごい感じます」と自虐気味に口にした。
その上で「アメリカにはアカデミー賞があって、舞台がトニー賞で、テレビがエミー賞じゃないですか。日本にエミー賞にあたるものがないかって、ずっと僕ら作っている人間が思っていて、それがたぶん『東京ドラマアウォード』が、ある時期にそれを担っていってくれたんだなという風に思います。だから感謝しています」としみじみ。
そして「私事ですけど、やっと僕、25年ぶりに民放のドラマに戻ってきて、これからかなと思ったらもう終わっちゃう」と肩を落とすと、有働が「『東京ドラマアウォード』のコンセプトを継承して、エランドール賞に統合してまいりますので、チャンスはあるのではないかと思っています」とフォローしていた。
＜東京ドラマアウォード2025 受賞作品・受賞者一覧＞
■作品賞＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）
優秀賞：『東京サラダボウル』（NHK）
優秀賞：『ホットスポット』（日本テレビ）
優秀賞：『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）
優秀賞：『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）
優秀賞：『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（WOWOW）
優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）
■作品賞＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（NHK）
優秀賞：『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）
優秀賞：『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
■ローカル・ドラマ賞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜』（北海道テレビ放送）
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（NHK）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞：塚原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
■主題歌賞
King Gnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
■特別賞
西田敏行さん
※初出時に記事に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
