滝沢カレン、産後テレビ初出演 11・4『さんま御殿』でトーク→さんま驚き「衰えていないな！」
8月に第1子を出産したタレントの滝沢カレンが、11月4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後8：00）に出演。出産後テレビ初出演となる。
【写真】8月に第1子出産、秋の“ママコーデ”を披露した滝沢カレン
滝沢は今年10月上旬、自身のSNSで仕事復帰を報告していた。スタジオでは、司会の明石家さんまら出演者から祝福の声が寄せられた。
子どもについての質問に滝沢ワールド全開の回答。相変わらずの世界観にさんまは「休み明けでも衰えていないな！」と驚いた。
参加したテーマは「独自の健康法を持つ有名人」。スタジオで人から変だと言われる私の健康法や、「やらなきゃよかった」と後悔した健康法などを明かす。滝沢は、育休中から「1万3000歩歩くのが目標」などと健康の秘訣を語り、1日の楽しみの「あること」を話した。
ほかにも「自分を甘やかす有名人」をテーマに、豪華芸能人が出演した。
■司会
明石家さんま
■ゲスト
蒼井翔太、青木マッチョ（かけおち）、あの、池田鉄洋、植草歩、大鶴肥満（ママタルト）、金澤利翼、近藤春菜（ハリセンボン）、滝沢カレン、武井壮、剣翔桃太郎、中岡創一（ロッチ）、中村莟玉、西川きよし、ヒロミ、MIU（ME:I）、三浦龍司、美木良介、みちょぱ、山口馬木也、横澤夏子、若宮正子
