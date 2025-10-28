スキマスイッチ、初の野外ワンマン 全国30会場巡る『POPMAN’S CARNIVAL vol.3』開催決定
スキマスイッチが、全国ツアー『スキマスイッチ TOUR 2026 “POPMAN’S CARNIVAL vol.3”』を開催することを発表した。来年5月に千葉・市川市文化会館からスタートし、全国30会場を巡る。
【動画】色あせない名曲…スキマスイッチ「全力少年」MV
“POPMAN’S CARNIVAL”は、スキマスイッチの代表曲や定番曲に加え、ライブでの演奏機会が少なかったレア楽曲などを幅広くセレクトし、アレンジを加えて届けるコンセプトライブ。今回で3回目の開催となる。
今ツアーでは、スキマスイッチのワンマンライブとしては初の野外会場も含まれており、長年のファンはもちろん、初めてライブを体験する人にとってもスキマスイッチのライブ力を存分に味わえる内容となる。
2023年11月から2024年4月にかけて行われた前回の全国ツアー以降も、国内外のフェスやイベントに精力的に出演し、毎年恒例の12月の日本武道館公演もソールドアウトとなるなど、勢いを保ち続けるスキマスイッチ。今ツアーでもそのライブパフォーマンスへの評価をさらに高めていくことが期待される。
スキマスイッチオフィシャルファンクラブでは、11月23日までチケットの先行受付を実施中だ。
【動画】色あせない名曲…スキマスイッチ「全力少年」MV
“POPMAN’S CARNIVAL”は、スキマスイッチの代表曲や定番曲に加え、ライブでの演奏機会が少なかったレア楽曲などを幅広くセレクトし、アレンジを加えて届けるコンセプトライブ。今回で3回目の開催となる。
2023年11月から2024年4月にかけて行われた前回の全国ツアー以降も、国内外のフェスやイベントに精力的に出演し、毎年恒例の12月の日本武道館公演もソールドアウトとなるなど、勢いを保ち続けるスキマスイッチ。今ツアーでもそのライブパフォーマンスへの評価をさらに高めていくことが期待される。
スキマスイッチオフィシャルファンクラブでは、11月23日までチケットの先行受付を実施中だ。