¡¡½÷Í¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂæÏÑ±Ç²è¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤¹¡ª½Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¥ã¥ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÇÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇúÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ªåºÎï¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£