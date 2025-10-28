½é¤ÎÆüÊÆ²ñÃÌ¡Ö¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¡×¤Ø¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜ¤ò¡ÖºÇ¶¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤È¶¯Ä´¡ÄÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¹¤ë¡×¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÊÆÊ¼Á°¤Ç¡Ö°ÛÎã¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×
28Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Çò¤¤Ë¹»Ò¤ÎÃËÀ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾è¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤òÍ·Í÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤¢¤È¡¢²£¿Ü²ì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ø¤ÈÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¶õÊì¤Î¾å¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤òÁ°¤Ë±éÀâ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¤³¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈó¾ï¤ËÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¶õÊì¤Î¾å¤Ç°ÛÎã¤Î±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤³¤Î²£¿Ü²ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¹ÒÏ©¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Îå«¤òµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¥å¡¼¡£
¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î¹â»Ô¼óÁê¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÂçÅýÎÎ¡¢¤è¤¦¤³¤½ÆüËÜ¤Ø¡£¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£
½é¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÊÆÎ¾¼óÇ¾¡£
ºÇ½é¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç30ÉÃ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤Î±éÁÕ¤ÎÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÉÍÀÎé¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂ¦¤Î³ÕÎ½¤ò¾Ò²ð¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿ÌÐÌÚ³°Áê¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç²¿ÅÙ¤âÅÏÊÆ¤·¤¿ÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤Æ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾Ð´é¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏºÇ¶¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î½¢Ç¤¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡ÈºÇ¶¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡É¡È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼óÁê¡É¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àµ¸áÁ°¤Î·ÞÉÐ´Û¤ÎÊÌ¼¼¡£
Åö½é¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤é¤Ï¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
º£¡¢¹â»Ô¼óÁê¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÈà½÷¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¡É¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤³§¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ª´é¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏUSA¤ÎÇò¤¤Ë¹»Ò»Ñ¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÆ±¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅþÃå¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Î¶õÊì¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊ¼»Î¤é¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¤³¤Î½÷À¡Ä¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈó¾ï¤ËÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤é¤òÁ°¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«±ÒÂâ°÷¡¦ºßÆüÊÆ·³¤Î·³¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÆ±ÌÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¼óÇ¾¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÆ±ÌÁ¡Ù¤ò²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ÛÎã¤À¤È»×¤¦¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÉ×¿Í¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£