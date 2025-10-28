北村匠海、“大ファン”Oasisを真似てライブでよくやっていることとは？「意外と調子いい」

10月28日、日本テレビ系『DayDay.』にDISH//の北村匠海がVTR出演。大ファンであるイギリスのロックバンド・Oasisから影響を受けていることについて語った。

番組では今回、10月25日、26日の2日間、東京ドームにて16年ぶりの来日公演が行われた伝説のバンドOasisを特集。その魅力について北村らが語る様子を放送した。

この中で、北村は「やっぱノエルの作る曲の素晴らしさっていうところにもすごく音楽を知れば知るほど気付きますし、あとリアムのボーカルとしての偉大さっていうのもすごく感じますし」と、兄ノエルの作曲センスと弟リアムのカリスマ的なボーカルについて語った。

また、リアムがマイクスタンドの前で、後ろで手を組み歌唱する姿勢について、北村は「リアムがインタビューで言ってたのがあの姿勢が一番声が出るって本人がおっしゃってて。“ウソつけ！”と思ってやってみたら意外と調子いいんですよ。僕はよくリアムの姿勢をマネしてライブで歌うので」「僕が今、影響を受けているとするならば、リアム・ギャラガーですね」と語っていた。