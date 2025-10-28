畑芽育、23歳の若さですでに体力低下を実感？「信じられないぐらい疲れる」

10月27日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、自身の体力の変化について明かした。

【関連】畑芽育、“大先輩”の女優陣に囲まれたドラマ撮影現場での時間に「身が引き締まる思い」

今年で23歳になったという畑は、「信じられないぐらい疲れるっていう話」「っていうのも、ちょっと地方ロケに行ってて。それがね、アクションシーンというか、とにかく走るシーンがすごい多かったわけですよ」と切り出した。

続けて、「重たい荷物とかも抱えてたりとか。もう、肩も痛いし足も筋肉痛だし、しかも深夜帯の撮影だったので、撮影終わってお部屋に戻ってこられるのが朝6時とか」「そこから寝るみたいな生活がちょこっと続いてたので、もう疲れまくって」とコメント。

その上で、「だから逆に言うと、日中はフリーなわけですよ。みんなが普通生活している時間帯は、私はお休みする時間」「明るい時間帯だから、ちょっと活動的になるかな？って思ってたんだけど」「（ホテルで）2時間たっぷりマッサージしてもらうとか」とコメント。

また、「東京戻ってきてからも、整体行くわ、ピラティス行ってストレッチするわ、とにかく家でだらけまくる」「もうとにかくリラクゼーション。とにかく自分の身体を癒すためにお金を使っている」などと明かしていた。