ダゲナム＆レッドブリッジ時代のキュアトン Photo/Getty Images

写真拡大

達成したのはジェイミー・キュアトン（50）。英10部に相当するイースタン・カウンティーズ・リーグ・ディビジョン1・ノースのキングス・パーク・レンジャーズに所属する同選手は、土曜日のダッシンデール＆ヘレスドン・ローバーズ戦でベンチから出場し、見事なハーフボレーを沈めた。試合は4-1で勝利している。

このゴールで、キュアトンはプレミアリーグから10部相当のリーグまで全てのディビジョンでゴールを達成した初の選手となったと『BBC』は伝えている。キングス・パーク・レンジャーズはXに「伝説がフットボールを完成させた！」と投稿した。

1993年にノリッジ・シティでシニアキャリアをスタートしたキュアトンは、その後ブリストル・ローバーズ、レディング、クイーンズ・パーク・レンジャーズ、コルチェスター・ユナイテッドなどを渡り歩いた。06-07シーズンにはコルチェスターでチャンピオンシップのゴールデンブーツも獲得している。キャリアは32シーズンにわたり、初めてゴールを決めたのはノリッジ時代の1994年。このとき、ハリー・ケインはまだ1歳だったという。

偉業を達成したキュアトンは、『BBC』で次のように語っている。

「ウェンブリーでも、どこにいても、まったく同じように祝っただろう。素晴らしい気分だった」

「ゴールを決めるのが大好きだった。どのゴールも、次のものと同じくらい特別だ。トレーニング中であろうと、公園でプレイしている時だろうと、若い頃の学校だろうと、ゴールを決めた時は必ず祝うようにしてきた」

1000試合以上に出場してきたキュアトン。目標はキャリア400ゴール達成と、チームの昇格だという。

「400ゴールまであと4、5ゴールだと思う。これを追い求めていきたい。私が所属するクラブは昇格を目指しているので、それも大きな目標だ」