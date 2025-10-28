達成したのはジェイミー・キュアトン（50）。英10部に相当するイースタン・カウンティーズ・リーグ・ディビジョン1・ノースのキングス・パーク・レンジャーズに所属する同選手は、土曜日のダッシンデール＆ヘレスドン・ローバーズ戦でベンチから出場し、見事なハーフボレーを沈めた。試合は4-1で勝利している。



このゴールで、キュアトンはプレミアリーグから10部相当のリーグまで全てのディビジョンでゴールを達成した初の選手となったと『BBC』は伝えている。キングス・パーク・レンジャーズはXに「伝説がフットボールを完成させた！」と投稿した。





Completed English football?!



Jamie Cureton's goal in the Eastern Counties League Division One North on Saturday meant that he has now scored in all of the top 10 tiers of the English football pyramid pic.twitter.com/Y6JzKctccW — Match of the Day (@BBCMOTD) October 27, 2025

1993年にノリッジ・シティでシニアキャリアをスタートしたキュアトンは、その後ブリストル・ローバーズ、レディング、クイーンズ・パーク・レンジャーズ、コルチェスター・ユナイテッドなどを渡り歩いた。06-07シーズンにはコルチェスターでチャンピオンシップのゴールデンブーツも獲得している。キャリアは32シーズンにわたり、初めてゴールを決めたのはノリッジ時代の1994年。このとき、ハリー・ケインはまだ1歳だったという。偉業を達成したキュアトンは、『BBC』で次のように語っている。「ウェンブリーでも、どこにいても、まったく同じように祝っただろう。素晴らしい気分だった」「ゴールを決めるのが大好きだった。どのゴールも、次のものと同じくらい特別だ。トレーニング中であろうと、公園でプレイしている時だろうと、若い頃の学校だろうと、ゴールを決めた時は必ず祝うようにしてきた」1000試合以上に出場してきたキュアトン。目標はキャリア400ゴール達成と、チームの昇格だという。「400ゴールまであと4、5ゴールだと思う。これを追い求めていきたい。私が所属するクラブは昇格を目指しているので、それも大きな目標だ」