¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¡¡ÉÔ²º¤Ê½ñ¤­ÃÖ¤­¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é...ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ë10Ëü¿Í¤Û¤Ã¤³¤ê

ºÊ¤¬½ñ¤ÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û761Ëü²óÉ½¼¨¡¢10Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàºÊ¤Î½ñ¤ÃÖ¤á¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê½ñ¤ÃÖ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
2025Ç¯10·î14Æü¡¢´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ëÀö¼Ö¡õ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¡ÖNEWFROG¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬
¡ÖºÊ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿ Ìë¤Ë¤Ïµ¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¡£
¤Ä¤Ö¤ä¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì½Ö¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÊ¸¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤È±¦²¼¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥¨¥ë¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÌë¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾®¤µ¤¯Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì°Â¿´¡£
²¿¤È¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê½ñ¤ÃÖ¤¤À¡£
¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖNEWFROG¡×¤ÎÅ¹¼ç¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï14Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤´¤í¡£È¯¸«»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È
¡Ö¤¤¤Ä¤â¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç ËÍ¼«¿È¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËºÊ¤ÏÉáÄÌ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Îµº¤ì¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê27ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿´ÇÛ¤ÇÌë¤·¤«¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡ÖÉÔºß¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿±üÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Öº£Æü¤ÎÌë¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Å¹¼ç¤Ï
¡Ö²¿¤¬¥Ð¥º¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ªÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¹¼ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÎé¡Ê¡©¡Ë¤Ë¡¢ºÊ¤Ë¾ÆÆù¤òÔú¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë