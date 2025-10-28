元宝塚の女優・遼河はるひが２８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。宝塚時代の芸名にまつわる秘話を明かした。

今回は「タカラジェンヌ大集合ＳＰ」。

「宝塚は音楽学校２年終わってから、劇団に入る時に芸名を全員つけるんですよ、自分で考えたり、恩師の方につけていただいたりして、最終的に第１希望、第２希望とか紙に自分で書いて提出する」と話し出した遼河。

ＭＣの明石家さんまが「自分で決められるの？」と驚くと、「そうなんですよ」と即答。「楽しいんですけど、決まりがあって。いらっしゃる上級生の方と同じ名前をつける時は『つけていいですか？』って、あいさつしないといけないんですね。だから、淳ってつけたかったら、紫吹さんに『つけていいですか？』って言いに行くんですよ」と共演の先輩・紫吹淳を見ながら続けた。

「でも、あいさつをする機会をもうけてもらえるとかではなく、自分で伝手（つて）をたどって、アポをとって、何十人というお会いしたことのないすごい上の方に行くのって、結構、ハードル高いので、なるべく重ならない名前にしよう、しようと思って…。だから、結構、珍しい名前が多いじゃないですか」と話すと、共演の紺野まひるを見ながら「私は紺野まひると同期なので、夏休みが始まる時に２人で紺野の実家に行って考えたんです」と明かしていた。